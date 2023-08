Flitsdroogte, felle wind en houten huizen: waarom de branden op Hawaï zo hevig en dodelijk zijn

Inwoners spreken over “apocalyptische omstandigheden”. “We zagen de rook opdoemen in de verte en anderhalf uur later was ons huis afgebrand” getuigt een slachtoffer bij CNN. “Toen het brandalarm afging was het al te laat om nog met mijn auto te vluchten”, zegt een andere inwoner van Maui. Sommigen doken in zee om aan de vlammen te ontsnappen.