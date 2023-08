In Tongeren kan je aankloppen bij een levensgrote klankkast boordevol Limburgse dialecten

In ontmoetingscentrum De Piepel in Tongeren staat een levensgrote klankkast met Limburgse dialecten. Achter elk luikje kan je een verhaal ontdekken dat verteld wordt in een typisch Limburgs dialect. De installatie is een onderdeel van het festival Moment, het is de bedoeling dat bezoekers kunnen ervaren wat voor effect dialecten op oudere mensen kunnen hebben.