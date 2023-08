KBC-topman kritisch over nieuwe staatsbon, Van Peteghem houdt voet bij stuk

KBC-topman Johan Thijs spreekt over oneerlijke concurrentie. Thijs, die ook de voorzitter is van bankenfederatie Febelfin, vindt dat de roerende voorheffing hetzelfde moet zijn als op soortgelijke producten die banken aanbieden: "Als het de overheid echt te doen is om meer return voor de burger, zou men dezelfde voorwaarden moeten toepassen op alle producten met dezelfde looptijd".