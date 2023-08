"Gladiator": kooigevecht tussen Elon Musk en Mark Zuckerberg kan georganiseerd worden op historische locatie in Italië 

Multimiljardair en excentriek. Dan maak je wel eens gekke plannen. Of zoals Elon Musk het op zijn X-account heeft geschreven in het Latijn: "Dulce est desipere in loco", oftewel: "Het is leuk om soms eens zot te doen". Een tijd geleden plaatste Elon Musk een uitdagende tweet aan het adres van Mark Zuckerberg, met name dat hij een kooigevecht wel zou zien zitten.

De plannen lijken nu concreter te worden. Musk heeft een gesprek gehad met de Italiaanse minister van Cultuur Gennaro Sangiuliano. En die minister heeft na het "lange en vriendelijke" gesprek laten weten dat het gevecht kan plaatsvinden op een historische locatie in Italië, al zal het niet in Rome (en dus het legendarische Colosseum) zijn.

Op X heeft Musk wat meer details gegeven. Het evenement zou gelivestreamd worden op X en de Meta-platformen en de organisatie zou in handen zijn van de stichtingen van Musk en Zuckerberg. Op camera zal alles eruit zien als in het Oude Rome. "Gladiator", plaatste Elon Musk op zijn X-account.