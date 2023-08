Koppel uit Wevelgem vindt trouwring na enkele dagen terug in Nieuwpoort via sociale media

Jasmine Bostyn en Mathias Nowé uit Wevelgem waren begin deze week op vakantie in Nieuwpoort. Toen ze daar wilden vertrekken, is Mathias zijn trouwring kwijtgeraakt. "Hij was aan het zwaaien naar de kinderen om hen te verzamelen en de ring is van zijn vinger gegleden", vertelt Jasmine. "Mijn man had het direct door en we zijn meteen begonnen met zoeken samen met een paar vrienden."