KV Mechelen verkoopt 11.500 abonnementen voor het nieuwe seizoen: net geen record

11.500 supporters van KV Mechelen hebben een abonnement gekocht voor seizoen 23-24. Het waren er in de geschiedenis van de club maar één keer meer. De verkoop is nu afgesloten. Er zijn alleen nog losse tickets te koop voor thuiswedstrijden.

De club is blij met zoveel steun van de kakkers, zoals hun supporters worden genoemd. Ze heeft na 2 speeldagen in het nieuwe seizoen nog maar 1 punt gehaald en staat op de 13e plaats. "Ik denk dat het eigen is aan onze supporters dat ze altijd achter de ploeg blijven staan, of we nu een goed of een minder goed seizoen achter de rug hebben, en of het nu goed draait of wat minder", zegt woordvoerder Billie Silverans. "Dat is heel fijn werken. Het geeft alleen maar meer goesting om er het komende seizoen iets van te maken en de mensen iets terug te geven voor de royale steun."