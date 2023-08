Malle renoveert grafmonument de Renesse zelf: nieuw eikenhouten kruis 

"De vraag om het afgebroken kruis te herstellen, leeft dan ook al lang in Oostmalle”, zegt Yannis Leirs (CD&V), schepen voor begraafplaatsen en openbare werken. "Omdat het grafmonument privé-eigendom van de familie de Renesse is, moesten we een akkoord met hen sluiten. Nadat de familie groen licht gaf, startten de herstellingswerken in april."