Enthousiasme in Oekraïne over slaagkansen van tegenoffensief daalt: "Problemen stapelen zich op"

En daar knelt het schoentje. De Oekraïense luchtafweer wordt nu volop ingezet rond de Oekraïense steden om Russische drones en raketten neer te halen. Ook de F-16-gevechtsvliegtuigen kunnen voorlopig nog niet ingezet worden aan het front.

Het is nog lang niet zeker dat het Westen F-16's zal leveren aan Oekraïne, wel stemde het in met de training van piloten. "En dat zal nog tot de volgende zomer duren", schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post vandaag. Dat is veel langer dan het Oekraïense leger voorop had gesteld. Aanvankelijk had de legerleiding gehoopt om de piloten al in oktober in te kunnen zetten.