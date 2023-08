Op- en afritten op de E40 in Affligem vanaf 16 augustus twee weken dicht

Vanaf woensdag 16 augustus gaan de op- en afritten van de E40 in Affligem minstens twee weken dicht. Dat heeft te maken met een totale hertekening van de verkeersstromen op de lokale wegen boven de snelweg via een keerlus en een rotonde ten noorden van het complex. Die keerlus zou de files op de afrit vanuit Brussel moeten oplossen, aldus het Agentschap Wegen en Verkeer, dat de werkzaamheden uitvoert.

De werkzaamheden daarvoor zijn al ver gevorderd. In de afgelopen weken reed het verkeer al gedeeltelijk over de nieuwe keerlus maar waren er minder rijstroken beschikbaar. Door de zomervakantie veroorzaakte dat weinig problemen.

Vanaf woensdag volgt de laatste fase van de werkzaamheden maar die is wel ingrijpend. Tot en met 31 augustus gaat het volledige complex dicht omdat er op die plek de laatste aanpassingen komen aan de verkeerslichten en de wegindeling. Ook het asfalt krijgt een verse laag.

Alle verkeer van en naar het Pajottenland moet omleidingen volgen van en naar de op- en afritten in Aalst en Ternat. Het zal in de regio dus beduidend drukker zijn op de lokale wegen.

Pendelaars tussen Brussel en Liedekerke moeten via Ternat. Tussen Liedekerke en Gent kan je beter via Aalst rijden. Zwaar verkeer wordt sowieso in beide richtingen via de op- en afritten in Aalst gestuurd. Verkeer dat tijdens de werken in Essene moet zijn, volgt de omleiding via de op- en afritten in Ternat. Deze omleiding loopt in beide richtingen via de Ternatsestraat, de Essenestraat en de E40.

IN BEELD – De lokale omleidingen door de afsluiting van het complex Affligem