Opnieuw vierdaagse staking van artsen in opleiding in Engeland

De British Medical Association (BMA), de Britse vakbond voor artsen, vraagt een opslag van 35% om de inflatie van de voorbije vijftien jaar te compenseren. In die periode is het leven duurder geworden, maar zijn de lonen amper gestegen wegens besparingsmaatregelen. Volgens de minister van Volksgezondheid Steve Barclay is het van de artsen in opleiding "onredelijk" om 35 procent meer loon te vragen. Zo'n stijging zal de inflatie nog doen toenemen, en iedereen armer maken, zei hij tijdens de vorige staking.

Nu de inflatie vreet aan de koopkracht in het Verenigd Koninkrijk, beslissen steeds meer beroepsgroepen in de zorg - waaronder ook de verpleegkundigen, artsen en het ambulancepersoneel - om in staking te gaan. Volgens cijfers van de nationale gezondheidsdienst (NHS) moesten sinds december 2022 in Engeland al bijna 835.000 medische afspraken worden uitgesteld als gevolg van de diverse stakingsacties. Ondanks beloftes van de regering van Sunak om de situatie te verbeteren, wachten in totaal nog zo'n 7,6 miljoen Britten op een behandeling.