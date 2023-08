Verboden te zwemmen in Plas van Rotselaar door blauwalgen, enkele bezoekers maken er het beste van

Gisteravond werden er in het meer van Rotselaar opnieuw blauwalgen vastgesteld. De bezoekers moesten het water verlaten en er werd een afzetlint geplaatst. Van blauwalgen kunnen zwemmers namelijk ziek worden. Als je ermee in contact komt, kan je irritatie aan de ogen, huid of luchtwegen krijgen en hoofdpijn en maagklachten ervaren. Daarom is de Plas voorlopig gesloten.

Hoe lang de Plas nog gesloten zal zijn, is voorlopig niet duidelijk. De algen zijn een natuurlijk fenomeen dat vanzelf verdwijnt. "Hopelijk kunnen mensen tegen het weekend weer zwemmen want dit is natuurlijk een jammere zaak met het mooie weer", reageert burgemeester Jelle Wouters (ROX). "We volgen de situatie dagelijks op."