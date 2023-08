Politie Zennevallei pakt in één week tijd drie fietsdieven op in Halle: "Laat je fiets graveren"

In beide gevallen waren het alerte getuigen die de politie alarmeerden. Zo kreeg de politie op 1 augustus 's avonds een melding binnen van een fietsdiefstal aan het station van Halle. Toen de politie ter plaatse kwam, was er niemand meer te zien. Maar even verderop kon er toch één man worden opgepakt. Hij maakt deel uit van een duo, dat volgens camerabeelden al heel wat fietsen heeft gestolen aan het station.

Een dag later kon de politie twee andere verdachten aanhouden. Een bewaker van de Colruytsite Wilgenveld in Halle zag dat twee mannen een plooifiets uit de fietsenstalling meenamen. Hij belde de politie, die toevallig in de buurt met een verkeersactie bezig was. Patrouilles doorzochten koortsachtig de omgeving en konden het duo tot staan brengen op de Misiabrug. Ze hadden twee gestolen fietsen bij zich en bleken, opnieuw dankzij camerabeelden, ook verantwoordelijk voor eerdere diefstallen op de personeelsparking van Colruyt in Halle en in de bedrijvenzone van Lot.