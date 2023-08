Ree neemt plons in zwembad bij gezin in Pulle en loopt keuken binnen

Sofie had haar kinderen naar buiten gestuurd, om de brandweer aan te wijzen waar ze moest zijn. "Ik had de deur van de keuken open gelaten zodat de kinderen me konden komen halen als er iets was. In paniek is de ree dan de keuken in gelopen. Het dier is beginnen uit te glijden omdat het natte pootjes had, maar op een gegeven moment was het zo uitgeput dat het door zijn poten is gezakt en bleef zitten. Ik heb dan de deur dichtgedaan om te voorkomen dat het dier op de drukke baan zou lopen."