Brandweer redt reiger die met gebroken poot vast zat in de Rijdtmeersen in Brakel 

Gisteren is in het recreatiedomein De Rijdtmeersen in Brakel een hulpactie op touw gezet om een reiger die vast zat in het kreupelhout te redden. Het was een wandelaar die het gewonde dier had opgemerkt. De reiger vloog niet weg toen de wandelaar dichter bij kwam, dat wees erop dat er iets aan de hand was. De natuurliefhebber verwittigde daarop de vzw SOS Wilde Dieren uit Geraardsbergen, een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Toen de vrijwilligers langs kwamen om de vogel te vangen, bleek dat nog niet zo makkelijk te zijn.