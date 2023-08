De grote renovatie van het viaduct van Vilvoorde in 5 vragen

“In feite werd het viaduct in de jaren zeventig ontworpen voor een levensduur van 100 jaar. Met de werken die we nu starten, moet het viaduct het uithouden tot 2078, “vervolgt Struyf. “Je mag dit dus zien als een soort 'totaalrenovatie’ - als je de vergelijking met een huis zou maken, dan is het echt het bouwwerk tot op de botte structuur uitkleden en opnieuw opbouwen.”

“Dat neemt niet weg dat je in de volgende 50 jaar misschien nog wel eens een nieuwe vloer moet leggen en eens schilderen. In de taal van het viaduct zal dat zijn: over 15 of 20 jaar nog eens nieuw asfalt aanbrengen en bijvoorbeeld beschermende verf aanbrengen op de stalen constructie onder het viaduct.”