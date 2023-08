Rijvers Festival Lievegem verkocht één derde meer tickets dan in 2022: "We schatten dat we 40.000 bezoekers zullen hebben"

De bezoekers van het Rijvers Festival krijgen de vraag om zo veel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Wie met de trein komt, kan met een shuttlebus tot aan de ingang van het festivalterrein. Voor wie de auto neemt was er eerder al een mobiliteitsplan. Omdat er nu veel meer bezoekers zullen zijn, is dat plan enigszins aangepast. "We werken samen met de gemeente, de politie en een professioneel mobiliteitsbedrijf dat veel festivals gebruiken", legt Floris Benoit uit. "We bekijken dan hoeveel verkeer de omliggende wegen aankunnen. Daardoor kunnen we het verkeer zodanig leiden dat de files beperkt blijven."