ESA waarschuwt voor toename ruimteafval én ruimteverkeer: "Botsing in de commerciële zone zou catastrofe zijn"

Ruimteafval begint een steeds groter probleem te worden. Dat meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Het "ruimteverkeer" met een heleboel satellieten die in een baan om de aarde circuleren, wordt ook steeds drukker. De kans op ongelukken vergroot, en nieuwe maatregelen dringen zich op. "De situatie verbetert, maar er is nog meer nodig", zegt de ESA. "Want een botsing in de commerciële zou catastrofale gevolgen hebben voor andere satellieten in die zone."