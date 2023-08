Sint-Truiden geeft bedrijven 5 jaar lang korting op loonkosten om leefloners aan werk te helpen

Artikel 60 in het wetboek voorziet een een ervaringstraject voor leefloners in ons land. Via het lokale OCMW kunnen ze één jaar tewerkgesteld worden bij een werkgever, en die werkgever krijgt korting op de loonkosten.

"De eerste drie maanden is het gratis voor de werkgever, daarna verhoogt de loonkost geleidelijk aan en na een jaar is de werknemer volledig ten laste van de werkgever", legt de Truiense schepen van Sociale Zaken Pascy Monette (Open VLD) uit. "We hebben dat systeem uitgeprobeerd, maar we geloven er niet meer in. Op één jaar tijd krijgt de werkgever onvoldoende tijd om de juiste werkattitude over te brengen aan de leefloner."