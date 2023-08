Supporters reageren nog onzeker op overname Eendracht Aalst

Supporters blijven wel met vragen zitten. "Opluchting omdat er eindelijk een overname is. Want zonder nieuw bestuur bestond de kans dat Eendracht Aalst geschrapt werd het komende voetbalseizoen. Maar we hebben gemengde gevoelens, want we weten helemaal niets over de nieuwe Turkse overnemers", zegt Michel Markey van SC Black & White.

"Er kan terug aan de toekomst gebouwd worden. Op gebied van transfers lag alles maanden stil. Dus het is bang afwachten hoe we het komende voetbalseizoen gaan presteren en of er nog nieuwe voetballers bijkomen. Het probleem van het voetbalstadion blijft ook aanslepen. Dat is in heel slechte staat. Wat daar nu mee gaat gebeuren blijft een groot vraagteken."

Meer info en een voorstelling van de nieuwe bestuursploeg wordt snel verwacht. Zo staat toch te lezen op de website van Eendracht Aalst.