Tijgermug duikt opnieuw op in Lebbeke

In Lebbeke is de tijgermug opnieuw opgedoken. Eind juli ontdekte een bewoner de mug. Ook vorig jaar zijn er op dezelfde locatie tijgermuggen gevonden. Rond de vindplaats is een bufferzone van 200 meter vastgelegd. "De bestrijding van de mug is een gedeelde verantwoordelijkheid", zegt burgemeester Jan Vanderstraeten (CD&V). "Alle bewoners hebben een brief ontvangen met preventieve maatregelen en iedereen wordt ook verwacht op de bestrijdingsronde."