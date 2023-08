"In juni besteld, nog niets ontvangen": Veel vragen over verdelers schoolboeken, dit zijn (enkele) antwoorden 

Edudis: “Onze grootste zorg is dat elke leerling zijn pakket boeken krijgt voor 1 september. Dat is 100 procent zeker, mochten we 110 procent kunnen zeggen, dan deden we dat ook. Dat is de garantie die we elke leerling en hun ouders geven.”

“Wanneer dat pakket precies geleverd wordt, kunnen we bij de bestelling nog niet zeggen, want er komt een enorme logistieke operatie aan te pas. Er zijn heel veel verschillende uitgeverijen die voor elke onderwijskoepel aparte schoolboeken voorzien voor elk vak, in elke richting. Door de recente onderwijshervorming zijn er bovendien nieuwe en oude boeken en zijn er nog eens vakken bijgekomen. Voor heel wat vakken bestaan er bovendien meerdere boeken waaruit scholen kiezen. Dan zijn er nog de eigen cursussen van leerkrachten van elke school. Het is dus een huzarenstukje om elke keer uit dat aanbod de dozen samen te stellen.”

“Wij wachten telkens tot de volledige voorraad voor een bepaalde leerling binnen is, ons computersysteem detecteert dat en print de lijsten uit van de bestellingen die helemaal volledig zijn. Dan vullen en versturen we de dozen. Maar iedereen mag gerust zijn, de bestelling zal volgen. Het is zelfs zo dat wie vandaag bestelt, morgen ons pakket al mag verwachten, als we op dat moment alles binnen hebben. Wees dus niet in paniek als de dochter van de buren haar pakket plots krijgt, en jij nog niet. Het komt in orde.”