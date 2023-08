Vrijwilligers maken inventaris op van oude graven in Maaseik om het funerair erfgoed in kaart te brengen

Er kunnen verschillende redenen zijn die een graf waardevol maken. Burgemeester Tollenaere somt er enkele op: "Dat kan een persoon zijn met een bepaalde geschiedenis in de stad of het kan een bepaald type graf zijn dat symbolisch is voor een bepaalde tijd. Zo hebben we in Maaseik een heel aantal ijzeren kruisen en daarvan moeten er zeker enkele bewaard blijven."

De stad gaat haar beleid rond de begraafplaatsen koppelen aan die inventaris. "We zullen dan met die lijsten moeten zien welke graven we als stad in orde moeten houden, als er geen familie meer is die dat doet", klinkt het. "Want die oude kerkhoven met oude bomen, hebben ook voor een stuk een parkfunctie, waar mensen door kunnen wandelen."