Was de Wereldjamboree een fiasco? "Alles evalueren en dan pas conclusies trekken"

De jamboree lijkt een waar fiasco. Was Zuid-Korea geschikt om dit grote scoutskamp te organiseren? "We hebben de afgelopen dagen een hoop verhalen en bezorgdheden gehoord", reageert de woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen Jan Van Reusel. "Maar we horen ook veel positieve verhalen. De ervaringen lopen erg uiteen."

Daarom is het te vroeg om conclusies te trekken over het kamp, zegt Van Reusel. "Het is een bewogen jamboree geweest, maar als iedereen terug is zullen alle ervaringen geëvalueerd worden en daaruit trekken we pas conclusies naar de toekomst toe."