Youtubers moeten als straf alle 538 treden van Sint-Romboutstoren poetsen na illegale overnachting

Ook voor de Youtubers krijgt de illegale overnachting nog een staartje. "Ik heb de afgelopen dagen heel wat mails gekregen", zegt schepen voor Monumenten Arthur Orlians (Open VLD). "Enerzijds van mensen die zeggen dat we dit niet zomaar kunnen laten passeren, anderzijds van mensen die vinden dat we hen niet meer aandacht moeten geven dan nodig. We hebben nagedacht over een gepaste straf, ook uit respect voor onze vrijwilligers. Zij zijn toch geschrokken van wat er gebeurd is. Daarom gaan we hen nu samen met onze torenwachter, die fantastisch werk levert, de hele toren laten poetsen. Dat zijn 538 trappen. En we hopen daar ook een filmpje van te zien."