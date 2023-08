1 jaar na grote brand: kasteel Boekenberg in Deurne dankt buurt voor steun en hulp

De renovatie aan het kasteel gaat intussen voort. "Alles van hout en historische waarde aan de binnenkant is vernield", zegt D'Haens. Door de brand heeft het project vertraging opgelopen en is er een zoektocht bezig naar extra financiering. De verwachte opleverdatum is mei 2024.

In het kasteel Boekenberg komen woonunits voor mensen in de tweede helft van hun leven. De bedoeling is dat ze door samen te wonen, voor elkaar kunnen zorgen en langer en gezonder zullen leven. In het kasteel komen ook grote gedeelde ruimtes waar de bewoners met de buurt in interactie kunnen gaan.