Achtbaan vastgelopen in Bellewaerde: 28 personen worden één voor één aar beneden gehaald

De achtbaan Boomerang in attractiepark Bellewaerde in Zillebeke bij Ieper is 18 uur vastgelopen bij de optakeling. Daardoor kwamen 28 mensen vast te zitten op 15 meter hoogte. "De attractie is in veiligheidsprocedure gegaan waardoor we de mensen via de trap een voor een hebben bevrijd", zegt Filip Van Dorpe van Bellewaerde.