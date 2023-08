Alle Vlaams Belangers stappen uit Lierse gemeenteraad na ruzie met partijbestuur

Het provinciaal bestuur van Vlaams Belang is not amused met de perikelen in de Pallieterstad. "Als provinciaal voorzitter ben ik verbaasd over dit collectief ontslag. Dit is onterecht omdat wij inzake de lijstvorming en het lijsttrekkerschap de mening van de Lierse afdeling gerespecteerd hebben", zegt provinciaal voorzitter Dimitri Hoegaerts (Vlaams Belang). Hij verwijst daarmee naar de voordracht en officiële bekrachtiging van Verhoeven als kopman op de Lierse lijst in 2024.

Verhoeven en co laten aan onze redactie weten dat ze -ondanks de onenigheid- overtuigd lid blijven van Vlaams Belang. Het provinciaal bestuur van die partij is alvast formeel bij monde van voorzitter Hoegaerts. "Door deze zet hebben de vier zichzelf buitenspel gezet voor een plaats op onze Lierse lijsten in 2024. We gaan op zoek naar een nieuwe lijsttrekker."