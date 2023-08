Grootste Antwerp Pride Parade ooit: 74 delegaties met 40 wagens trekken door straten van Antwerpen 

In Antwerpen stappen in totaal 74 delegaties, waarvan 40 gemotoriseerde wagens, mee in de Pride Parade. De parade vraagt aandacht voor de rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap. Het thema dit jaar is "Braveolution", een oproep aan de gemeenschap om moedig te zijn. De politie verwacht meer dan 10.000 deelnemers. Het Belgische leger stapt voor het eerst mee in de Parade.