Volle kerk voor misviering van LGBTQ-gemeenschap op Antwerp Pride 

Religie en tolerantie voor je geaardheid of identiteit liggen volgens de organisatoren minder ver uit elkaar dan de meeste mensen denken. "De paus benadrukte die inclusiviteit meermaals tijdens de Wereldjongerendagen", zegt Bombeek. "In het buitenland bestonden er al vieringen tijdens de Prides, daarom hebben we ervoor gezorgd dat Antwerpen nu ook volgt. Protestanten en katholieken samen in deze gebedsviering."

De allereerste oecumenische Pride-viering in Antwerpen trok heel veel volk. "Ik ben heel dankbaar voor die grote opkomst. Je droomt van een volle kerk en uiteindelijk hadden we ook gebedsboekjes tekort. Dit toont aan dat wat we doen nodig blijft", besluit Bombeek.