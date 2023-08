Buurtbewoners Tienen verzetten zich tegen werken om rivier Gete open te leggen

Enkele buurtbewoners in Tienen zijn vandaag op straat gekomen om te protesteren tegen de werken om de rivier Gete aan het plein 't Schip open te leggen. "De hele verkeerscirculatie draait hierdoor in de soep. Als je de Gete openlegt, kunnen er daar geen auto's meer binnenrijden. Het verkeer zal zich dus concentreren op andere plekken. Wij hopen dat we met het stadsbestuur kunnen samenzitten om zo tot een tussenoplossing te komen", vertelt Steven Demedts.

Ook bewoner Patrick Bogaerts voelt zich niet gehoord. "Er zijn werken gestart die we niet gevraagd hebben. Onze vrees is dat we hierdoor extra verkeersoverlast krijgen."

Schepen voor infrastructuur in Tienen, Tom Roovers (Groen), betreurt de ontevredenheid van de buurtbewoners. "We hebben de indruk dat de ontevredenheid vooral gaat over de gevolgen qua mobiliteit. Het is geen bewuste keuze om een mobiliteitsplan te veranderen."