Regen maakt hoeven van ezel Berry te zwak: einde voor Roeselaarse sponsortocht naar Utrecht

Al vanaf dag 1 zat het weer niet mee, zegt Piet Ternest: "Door de regen werden de hoeven van Berry week. Ook de aardewegen lagen er heel modderig bij, daarom liepen we op verharde wegen. Maar dat was niet ideaal voor de hoeven van Berry. Die werden week en hij begon heel voorzichtig te stappen."

Het drietal vond hulp in het ezelzorgcentrum Anegria in Sint-Gillis-Waas. “We beleefden er fantastische dagen. We hoopten dat de rust Berry goed zou doen en we verder zouden kunnen, maar een hoefsmid zei dat Berry 14 dagen moest rusten. Hoe graag we onze tocht ook willen verderzetten, het welzijn van Berry gaat voor. We willen niet dat hij lijdt. Het is ook geen optie om de tocht zonder hem verder te zetten.”