Festivalganger richt bij terugkeer ravage aan in Sint-Margriete

Een man uit Sint-Margriete heeft de controle over zijn auto verloren en daarbij veel schade aangericht. Hij was met twee vrienden uit Kortrijk en Waregem op de terugweg van het Rijversfestival in Lievegem. Hij raakte twee geparkeerde voertuigen en zijn eigen wagen is vernield. Hij bleek onder invloed van alcohol en cannabis. Er vielen geen zwaargewonden.