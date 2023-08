Dodentol door natuurbranden op Hawaï loopt op tot 67, Amerikaans gerecht opent onderzoek

Ongeveer 1.700 huizen gingen in vlammen op, vooral in het historische kuststadje Lahaina dat nu compleet verwoest is. Tienduizenden toeristen hebben Maui al noodgedwongen moeten verlaten. Zij werden overgebracht naar andere locaties op Hawaï of vertrokken naar huis. Zo'n 11.000 mensen in het westen van Maui zitten zonder stroom.



De branden hebben inmiddels 67 doden geëist en tientallen gewonden. De ziekenhuizen worden overspoeld met patiënten met brandwonden en ademhalingsproblemen.