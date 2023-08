Heuvelbuurt in Bocholt week lang speelstraat: "Al 24 jaar met hart en ziel"

"Wij zijn van den Heuvel, we houden van gekeuvel, we maken graag plezier, ja, daarom zijn we hier", klinkt het in het lied van de Heuvelbuurt in Bocholt. Daar verandert de Hoogstraat elk jaar in een speelstraat, en dat al 24 jaar lang. "Samen met heel veel behulpzame mensen realiseren we deze speelstraat. Er is heel veel te beleven hier. Iedereen is er voor iedereen, we zijn allemaal vrienden voor het leven."