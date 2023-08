Gigantische milieuramp voor kust van Jemen afgewend: alle olie uit verwaarloosde tanker overgepompt

Van opslagschip tot tikkende tijdbom

De FSO Safer is een drijvend opslagschip voor olie bij de havenstad Hodeida in Jemen ligt. Het schip werd gebouwd in 1976, en tot opslagschip omgevormd in 1987. Sinds dan gebruikt de nationale oliemaatschappij in Jemen het schip om olie op te slaan en te exporteren. In totaal kan schip drie miljoen vaten olie opslaan.

Bij het uitbreken van de oorlog in 2015, kwam het schip in handen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Het schip werd nog nauwelijks onderhouden. Onderhandelingspogingen tussen de rebellen, de regering in Jemen en de Verenigde Naties draaiden lange tijd op niets uit, terwijl de vrees voor een lek of explosie - en dus ook enorme milieuramp - bleef toenemen.