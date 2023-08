Nederlanders komen naar de Belgische grensstreek om goedkoper te huren

Zo veel prijsverschil moet haast wel Nederlanders naar de Belgische grensstreek lokken. Sinds vorig jaar hebben sommige makelaarskantoren in Limburg tot tachtig procent Nederlandse klanten. Exacte cijfers zijn er niet, maar volgens Kristophe Thijs van Confederatie voor Immobiliënberoepen (CIB) is er wel degelijke sprake van een fenomeen.



"En het gaat niet om rijke Nederlanders die hier komen wonen, een fenomeen dat we al langer kennen. Het gaat echt wel om de Nederlandse Jan Modaal: mensen die een eerste gezinswoning huren of pakweg uit een echtscheiding komen. Die hier op zoek gaan naar een betaalbare woning omdat in Nederland de huurmarkt in lichterlaaie staat."

Dat blijft niet zonder gevolgen voor de Belgische inwoners in de Antwerpse en Limburgse grensstreek. "Als de druk toeneemt in een regio, gaan de prijzen omhoog. Grote conclusies zijn nog voorbarig, maar de eerste signalen zijn wel dat de prijzen bovengemiddeld stijgen in de grensstreek en dat het aanbod onder druk komt te staan." Thijs spreekt over stijgingen van 5 tot 7 procent.