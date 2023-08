Oostends koppel trouwt als eerste op de Mercator: "Ik zou het meteen overdoen, met dezelfde man hé"

De Mercator is één van de bijzondere locaties waar je sinds dit jaar kan trouwen in Oostende. Vroeger kon een burgerlijk huwelijk alleen in het stadhuis plaatsvinden, maar nu mag dat ook elders. Danny Osstyn en Petra Devos waren de eersten die zich kandidaat stelden om te trouwen op het museumschip.

"We wonen vlak in de buurt", zegt Danny. "Ik zie de Mercator elke morgen als ik opsta. De boot ligt na aan mijn hart. Ik heb ook een bijzondere band met het schip, want mijn vader kreeg hier ooit zijn opleiding. Hij is later schipper geworden en werkte daarna bij de overzetboten van de RMT."

Danny en Petra leerden elkaar kennen via een datingsite en zijn al 15 jaar samen. "Hij is cipier en kwam naar onze eerste date in uniform. Ik was op slag verliefd", lacht Petra. "Trouwen op de Mercator is een unieke ervaring. We hebben geen moment getwijfeld toen we de aanvraag deden. Ik zou het nog doen, maar wel met dezelfde man hé."