Politie Lommel onderschept twee vrachtwagens met geluidsinstallaties voor raveparty

Vorig weekend was Kanne bij Riemst in de ban van een mogelijke illegale raveparty. De lokale politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst sloot Kanne vrijdagavond hermetisch af, omdat men te weten was gekomen dat onbekenden een raveparty wilden houden in een mergelgroeve.

Ook de Nederlandse politie en de collega's over de taalgrens in Ternaaien (Lanaye) waren alert.