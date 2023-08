Pukkelpop en Hogeschool UCLL lanceren aparte zone rond welzijn en veiligheid van festivalgangers

""We care a lot" is een welzijnsproject dat we vorig jaar met verschillende grote festivals gestart zijn", zegt Frederik Luyten, woordvoerder van Pukkelpop. "Daarmee willen we festivalgangers sensibiliseren, informeren en focussen op preventie."

"Aan de stand die we dit jaar hebben voorzien, zijn er een aantal welzijnspartners die festivalgangers informeren over seksualiteit, verkeersveiligheid, alcohol- en druggebruik, grensoverschrijdend gedrag. Ze gaan op een luchtige en ludieke manier in dialoog met de festivalgangers en de mobiele teams zijn tegelijkertijd een extra paar ogen en oren op het festivalterrein.