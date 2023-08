Pas 6 edities jong, toch al 40.000 bezoekers: wat is de succesformule van Rijvers Festival?

Dat alles maakt van het Rijvers Festival is één van de snelst groeiende festivals in Vlaanderen. En er is nog marge voor groei, klinkt het: “Dit is nog maar de zesde editie van het festival, en we trekken nu al 40.000 bezoekers”, vertelt Benoit. “Ons terrein biedt nog ruimte voor verdere uitbreiding. We hopen dat steeds meer families de weg naar ons vinden en we uitgroeien tot één van de grotere festivals in Vlaanderen."