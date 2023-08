Truckers for life in Bekkevoort: "Het is een jaarlijkse belevenis"

Naar jaarlijkse gewoonte vindt dit weekend Truckshow Bekkevoort plaats. Een vertrouwd initiatief van de vzw Truckers for life. Als vereniging dragen ze de mindervaliden in onze samenleving een warm hart toe. Hun drijfveer is dan ook om hen in het bijzonder een fantastische dag te laten beleven.

"Het is een jaarlijkse belevenis, die jaren geleden begon als een dag waar we kinderen en mindervaliden de kans gaven om eens mee te rijden met een truck. Het is voor ons een kleine moeite en voor hen een groot plezier. Intussen is het uitgegroeid tot een event waar iedereen een bijzondere dag beleefd", vertelt Steven Hendrickx.

Naast de te bezichtigen trucks zijn er ook tal van activiteiten op poten gezet rond het thema verkeersveiligheid. Zo zijn er workshops georganiseerd waar de bezoekers op een speelse, maar zeker ook educatieve manier kennismaken met mogelijke gevaren.