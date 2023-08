Twee auto’s uitgebrand op parking van winkel in Poperinge

De brand werd om 15.40 uur opgemerkt door een klant die net de winkel in de Europalaan in Poperinge zou binnengaan. Die klant merkte opeens een geknetter op en zag vervolgens hoe er vlammen en rook van onder de motorkap rechts vooraan van een geparkeerde wagen kwam.

De klant belde meteen de hulpdiensten op en snelde de winkel binnen. In de zaak werd meteen afgeroepen dat er een autobrand was en de eigenaar van een Volvo die dichtbij de eerste wagen geparkeerd stond best zijn voertuig snel verzette. Het was op dat moment echter al te laat.