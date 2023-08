2 jaar na de val van Kaboel zitten velen nog steeds vast in Afghanistan: "Angstaanjagende jaren"

We hebben contact opgenomen met de FOD Buitenlandse Zaken en het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). Zij verwezen ons door naar het kabinet van staatssecretaris van Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V).

"Er worden wel degelijk heel wat humanitaire visa uitgereikt, maar dat is niet voor iedereen mogelijk", klinkt het in een schriftelijke reactie van het kabinet van de Moor. "Deze soort visum is echt bedoeld voor de kwetsbaarste profielen, mensen die persoonlijk bedreigd worden wegens hun politieke activiteiten bijvoorbeeld. We kunnen onmogelijk aan iedereen een visum verlenen."



"Als er heel veel aanvragen binnenkomen dan lopen de wachttijden helaas ook op. Veel aanvragen bevatten heel weinig informatie, en op basis daarvan kunnen onze diensten niet oordelen."

"In Afghanistan hebben wij geen ambassade. En gewoon met een mailtje of brief kun je geen visumaanvraag indienen. Er zijn wel controles van documenten nodig. Bij het per mail indienen loopt de wachttijd mogelijk nog veel meer op. Buitenlandse Zaken beslist waar er posten kunnen of moeten geïnstalleerd worden."

"De kosten zijn enige tijd geleden trouwens al verlaagd."