Veel vragen over aanpak noodsituatie op Hawaï: "Sirenes zijn niet afgegaan", zegt Vlaamse inwoner van Maui

Drie dagen na het uitbreken van de ramp zijn er veel vragen over de noodsirenes. In heel Hawaï staan alarmen voor noodsituaties, maar veel mensen zeggen dat die niet zijn afgegaan.

"De sirenes zijn niet afgegaan", zegt ook Claudia De Borger, een Vlaamse die in Maui woont, aan VRT NWS. "Die sirenes worden regelmatig getest, we weten dat die werken. Maar deze keer zijn ze niet afgegaan. De mensen vragen zich af: waarom niet? Als een sirene afgaat, weet je ook niet meteen wat er aan de hand is, maar dan ga je wel eens kijken online of op tv."