BEKIJK: Voetbalclub Antwerp lanceert documentaire "Den Dubbel" over historisch zegejaar

De oudste ploeg van het land is de recentste landskampioen én bekerwinnaar in ons nationale voetbal, en dat wil Antwerp nog eens in de verf zetten. Om het historische seizoen 2022-2023 te vieren, kondigt de club een documentaire aan. Die zal op 12 september in avant-première gaan in Kinepolis Antwerpen. Fans kunnen vanaf 16 augustus tickets reserveren voor die avond. Abonnees van de club zullen de documentaire later gratis kunnen streamen.