Cirque Magique pakt uit met all-female hoofdpodium: “Vrouwen worden minder serieus genomen binnen elektronische muziek”

“We doen elk jaar ons best om een balans te vinden in onze programmering. Toch doet het deugd om een extra inspanning te doen. Vrouwen worden in de elektronische muziek nog altijd minder serieus genomen, zelfs met Belgische toppers zoals Amélie Lens en Charlotte De Witte - die trouwens in 2017 al op Cirque Magique speelde.”