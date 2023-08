Volledige Brugse binnenstad slaat vanavond aan het dansen tijdens twintigste editie “Benenwerk”

Van Tango en Discoswing in en rond het Brugse Belfort tot clubmuziek op de Vismarkt en Cha Cha-initiaties op de Grote Markt: wie zijn of haar dansbenen wil losgooien, heeft vanavond keuze te over in het centrum van Brugge. Op 12 verschillende locaties in de binnenstad zijn er vanavond liveoptredens, dansinitiaties en DJ-sets gepland.