Steek die paraplu nog maar niet weg: wisselvallig weekend met temperaturen tot 24 graden

Het KMI verwacht vandaag in veel streken eerst regen of fikse buien, maar over het westen wordt het in de ochtend vrij snel overwegend droog met stilaan opklaringen.

Lokaal kan het onweren. In de loop van de dag wordt het ook overwegend droog in het centrum met opklaringen. De maxima liggen tussen 20 graden in de Ardennen en 24 graden in het centrum. Er waait meestal een matige en aan zee soms een vrij krachtige zuidwestenwind.