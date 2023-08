Stille mars voor vader en twee kinderen die om het leven kwamen bij brand in Gent

De Stad Gent gaf toestemming voor de mars en zette ook politieagenten in burger in om de stoet te begeleiden. Het aanvankelijke idee om ook bij de brandweer langs te gaan, is geschrapt. Dat zou praktische moeilijkheden geven, omdat er een grote opkomst verwacht werd.

"Voor de familie is dit enorm belangrijk", zegt Nathalie Blondeel, de schoonzus van de overleden vader. "Iedereen is nog emotioneel kapot. Deze witte mars is het laatste wat we nog kunnen doen voor de papa en de kindjes. We willen ook iedereen bedanken die ons de afgelopen twee maanden gesteund heeft."