130.000 bezoekers: Lokerse Feesten sluiten "beste editie ooit" af met dag vol topdj's

De Nederlandse Tiësto sluit de avond én daarmee deze editie van de Lokerse Feesten af. De Grammy award winnende dj kreeg als enige artiest ooit de titel van "The Greatest DJ of All Time" van Mixmag en werd ook door Rolling Stone al benoemd tot #1 DJ.

Tiësto rijgt doorheen de jaren de ene hit na de andere aan elkaar, en verzamelt daarmee telkens miljoenen streams per track. Slechts enkele van ontelbare voorbeelden: je zong vast al mee met "The Business", "Don't Be Shy" of "The Motto". Een internationaal fenomeen zakt straks af naar Lokeren.